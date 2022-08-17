اجتماع مغلق في البرلمان الإيراني اليوم لبحث تطورات المفاوضات النووية

ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية، أنّ البرلمان سيعقد اليوم اجتماعا مغلقا لبحث آخر تطورات المفاوضات النووية الأخيرة التي تمت في فيينا والدوحة مع مسؤولين أوروبيين، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

واشنطن: ننسق مع الحلفاء للرد

وفي الوقت الذي يناقش فيه البرلمان تطورات المفاوضات الإيرانية، أكد نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أنّ بلاده تلقت الرد الإيراني بشأن العودة إلى الاتفاق النووي عبر الوسيط الأوروبي، لافتا إلى أنّ واشنطن تنسق مع الحلفاء حول الرد النهائي.

تعويض إيران في حال انسحاب واشنطن

وكانت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أفادت بأنّه لم يتم التوصل إلى حل حقيقي بشأن إحياء الاتفاق النووي مع طهران، لافتة إلى أنّ إيران تطالب بتعويضها إذا انسحب أي رئيس أمريكي من الاتفاق، في إشارة إلى انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من مباحثات فيينا.