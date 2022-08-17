جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم لبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان فتح باب التقديم لبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة حلوان، اعتباراً من الأحد 21 أغسطس 2022 تحت رعاية الأستاذة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في البرنامج

وقالت الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، إنَّ التقدم للبرنامج يتمّ من خلال تقديم صورة من شهادة الثانوية العامة، صورة من شهادة الميلاد، صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من بطاقة الترشيح (لا يشترط أن تكون بطاقة الترشيح موجهة إلى كلية الآداب)، بل يشترط أن يكون المجموع الكلي يسمح بالقبول بكلية الآداب انتظام، وتدفع رسوم التقديم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني «مصاري – ممكن – أمان – بي – البريد المصري – سداد» ويشترط قبول خريجي المدارس الخاصة والرسمية والرسمية لغات «لغة ثانية فرنسي» والطلاب الوافدين.

فئات يحق لها التقديم في البرنامج

وأضافت «مها» في بيان لها، أنَّه يتمّ قبول خريجي مدارس لغة أولى فرنسي، طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة، حملة المؤهلات العليا بشرط ألا يكون مر على سنة التخرج أكثر من 5 سنوات، يمكن التحويل من كليات أخرى إلى البرنامج في ضوء اللوائح والقوانين وبعد مراجعة الجامعة، وهناك أمر مهم وهو أن طلاب المدارس الفرنسية يقبلوا دون إجراء أي اختبارات و الاكتفاء بعقد مقابلة شخصية بينما جميع الطلاب من كل المدارس الأخرى يعقد لهم اختبار للقبول ومقابلة شخصية.

أهداف البرنامج

وأوضحت الدكتورة أمل فكري منسق البرنامج أنَّه يهدف إلى إجادة التحدث والكتابة باللغة الفرنسية، الإلمام بنظريات الترجمة وطرق تطبيقها عند ترجمة النصوص المختلفة من والي اللغة الفرنسية، وترجمة النصوص التخصصية في مجالات السياحة والاقتصاد والسياسة والأدب وغيرها من التخصصات، استخدام المراجع والمعاجم العامة والمتخصصة في فهم وترجمة النصوص المختلفة، اكتساب المهارات الحاسوبية الداعمة لمجال الترجمة، حل المشكلات التي تواجه المترجم أثناء الترجمة، والإلمام بالقواعد والنظريات اللغوية والتطبيقات الحديثة في مجال اللغة الفرنسية.

ولفتت إلى أنَّ ذلك يستهدف التعرف على سمات الثقافة والفنون الأوروبية بوجه عام والفرنسية بوجه خاص والإلمام بأهم مصطلحات اللغة التخصصية في مجالي السياحة والتجارة والأعمال وغيرها من المجالات والإلمام بأساسيات وقواعد اللغة كلغة أوروبية حديثة، واكتساب مهارات التواصل والمهارات المهنية في المجالات التخصصية المختلفة.