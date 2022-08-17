تفاصيل ختام مشروع «أهل مصر» لأطفال المحافظات الحدودية.. أقيم في 8 أيام

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات الأسبوع الثقافي الخامس من المرحلة الثالثة لمشروع «أهل مصر» لأطفال المحافظات الحدودية بمدينة الغردقة.

معرض نتاج الورش الفنية

بدأت الفعاليات، بتفقد معرض نتاج الورش الفنية التي نفذت مع الأطفال طوال فعاليات الأسبوع والتي تنوعت بين جداريات، تابلوهات من الخيامية، حقائب من الخرز، وحدات نسجية من مخلفات بيئية، مشغولات تراثية من الأركت، مجسمات معدنية من الكلينكان، مشغولات ومفارش من الصوف، قطع نسجية، معلقات نتاج ورشة تذهيب الخط العربي، منسوجات تراثية، بالإضافة لمطويات ومجلات «المناخ، نقطة مياه تساوي حياة، السياحة في مصر، رياضة الغوص، معركة شدوان، الغردقة، اسكتش الحكواتي، وبانوراما المائدة المستديرة تدريب الكاتب فؤاد مرسي».

عرض فقرة إلقاء شعر نتاج ورشة فنون الأداء

تضمنت فقرات الحفل عرض فقرة إلقاء شعر نتاج ورشة فنون الأداء تدريب الشاعر عبده الزراع، أعقبه نتاج ورشة المسرح بعرض مسرحية «عرض البحر» تأليف وإخراج جماعي لأطفال الملتقى وتحت إشراف فني شريف صلاح الدين، ديكور جمال الدين محمد، وإعداد موسيقي يارا كمال.

وأعقب المسرحية فقرة استعراضية نتاج ورشة الفنون الشعبية واستعراض كرنفال على نغمات أغنية «سلم على مصر» تدريب الفنانة سمر القصاص، وعرض برنامج حواري إخباري بعنوان «أهل مصر» نتاج ورشة الصحفي الصغير تدريب ابتسام أبو الدهب، تصوير ومونتاج وإخراج جمال عثمان، واختتم الحفل بفقرة فنية لعرض الكورال نتاج ورشة الأداء.

يذكر أن الأسبوع الخامس من المرحلة الثالثة لمشروع «أهل مصر» عقدت فعالياته في الفترة من 9 حتى 17 أغسطس الجاري، بقصر ثقافة الغردقة، الذي تنفذه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبحضور لاميس الشرنوبي مدير عام ثقافة الطفل، وسوسن عبدالرحيم مدير عام ثقافة البحر الأحمر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي.