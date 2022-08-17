أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، والتي من بينها تنسيق كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ لعام 2022.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لعام 2022

وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي فإن كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ بمجموع 355 درجة، وبنسبة مئوية 86%، والأوراق المطلوبة للتقديم هي: «شهادة الثانوية العامة وصورة منها وشهادة الميلاد وصورة منها و6 صور شخصية وصورة من البطاقة الشخصية وصورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة ونموذج 2 جند للذكور وطباعة استمارة كشف طبي من موقع الجامعة».

تأسست عام 1990

جدير بالذكر أن كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ تأسست في عام 1990م، وتم ضمها إلى جامعة طنطا، واستمرت تبعيتها لجامعة طنطا حتى تم إنشاء جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة عام 2006م.

وتضم الكلية أقسام:

الهندسة المعمارية.

الهندسة المدنية.

الهندسة الكهربائية، وفيها أقسام:

الحاسبات والتحكم الآلي.

الاتصالات والإلكترونيات.

القوى والآلات الكهربية.

الهندسة الميكانيكية، وفيها أقسام:

هندسة القوى الميكانيكية.

هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.

وكان مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، قد أصدر قراراً في شهر أكتوبر من عام 2021م الماضي باعتماد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ.

وتستعد الكلية لاستقبال الطلاب الجُدد من الناجحين في الثانوية العامة والملتحقين بها بعد إعلان نتيجة تنسيق كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ لعام 2022.