«حماية المستهلك» يحذر من التخفيضات والعروض الوهمية خلال الأوكازيون

وجه جهاز حماية المستهلك، تحذيرات لأصحاب المحلات التجارية والمولات المختلفة المشاركة بالأوكازيون الصيفي، بخصوص العروض والتخفيضات الوهمية على المنتجات والسلع بجميع أشكالها وأنواعها، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو الغرامات.

جاء ذلك، في إطار الدور التوعوي والرقابي لجهاز حماية المستهلك، من خلال صفحتة الرسمية على «فيسبوك» طوال فترة الأوكازيون الصيفي.

تحذيرات حماية المستهلك للتجار بالأكازيون

- يجب على المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون، الالتزام بالقانون والعمل على تقديم عروض جدية للمستهلكين.

- يجب على جميع المحلات، توضيح الأسعار الخاصة بعمليات بيع السلع والمنتجات قبل وبعد الأكازيون.

- يجب على المحلات المشاركة في الأوكازيون، ضروة تطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال لجميع السلع والمنتجات.

- يجب أن تلتزم المحلات التجارية، بإصدار فاتورة للسلعة أو للمنتجات، على أن تحدد فيها نوع السلعة وتاريخ البيع.

- يجب أن تحرص المحلات التجارية، على أن تحتوي فواتير البيع اسم الشركة التجارية، أو اسم التاجر والعنوان، وإضافة رقم البطاقة الضريبية، ورقم السجل التجاري للمحل، وذلك طبقاً لقانون حماية المستهلك.

إرشادات جهاز حماية المستهلك للمستهلكين

- على المستهلكين عدم التسرع في الشراء، والعمل على المفاضلة بين السلع والمنتجات المعروضة.

- على المستهلكين قبل الشراء، التأكد من جدية التخفيضات والعروض المقدمة وأنها ليست وهمية.

- التأكد من صلاحية المنتج وطبيعتها والمنشأ قبل عملية الشراء.

- مراجعة سعر المنتج قبل وبعد عملية الخصم.

- الاحتفاظ بفاتورة الشراء.

- التأكد من أن المحل التجاري يطبق سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الأوكازيون.

- يحق للمستهلك تغيير أو استرجاع السلعة خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، وفقا للفاتورة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن عدد المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي، وصل إلى 1800 محل على مستوى الجمهورية، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 25 و50% على جميع المنتجات والسلع.