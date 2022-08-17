إنقاذ سيدة حاولت إنهاء حياتها بتناول مستحضر تجميل بكفر الشيخ

حاولت ربة منزل، مقيمة بقرية السلاهيب، التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، التخلص من حياتها بتناولها مستحضر للعناية بالشعر، وذلك على خلفية وقوع خلافات عائلية مع والدها، ليجرى نقلها عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الحامول المركزي.

إنقاذ ربة منزل حاولت إنهاء حياتها

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى الحامول المركزي، بشأن وصول ربة منزل تُقيم بقرية السلاهيب التابعة لدائرة المركز، وذلك على خلفية محاولتها التخلص من حياتها، ليجرى التعامل الطبي معها وإنقاذها بعد تدخل الأطباء بمستشفى الحامول المركزي.

حاولت التخلص من حياتها بسبب وجود خلافات عائلية

وبانتقال الأجهزة الأمنية، وسؤال زوج السيدة وتُدعى ا. ش. م، 32 عامًا، قرر بأن زوجته وتُدعى ك. م. ع. ع، ربة منزل، حاولت التخلص من حياتها بسبب وجود خلافات عائلية مع والدها لتقدم على تناول مستحضر تجميل يستخدم في العناية بالشعر، لتُصاب بعدها بقيء واضطراب في الوعي، ليجري نقلها إلى مستشفى الحامول المركزي.

تحرير محضر بالواقعة

حُرر محضرًا بالواقعة حمل رقم 4065 لسنة 2022م إداري مركز شرطة الحامول، وجارٍ العرض على جهات التحقيق بمركز الحامول.