حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 17-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج العذراء من الشخصيات الصريحة التي تجعل الكثيرين يخشون التعامل معهم، ومع ذلك فهم أشخاص لطاف لكنهم يفضلون التعامل بصدق، وهم يفضلون اللقاءات العائلية والأسرية فضلا عن خروجات الأصدقاء والزملاء في العمل لأنهم يرغبون دائما في الشعور بالحرية.

وفيما يلي، تنشر بوابة الوطن، ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج العذراء والمهتمين بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، المريخ وعطارد داعمان ويمنحانك يقظة وإصرارا على إنجاز أعمالك ويقدر الجميع عطاءك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأهل والأحباب.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.