حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتابع الكثيرون التغيرات التي تطرأ على حركة الكواكب والنجوم اليومية، وتؤثر على حظك اليوم على المستوى العملي والمهني.

وفي التقرير التالي، ينشر موقع «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ 12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 17-8-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر في منزلك الثاني يطالبك أن تحافظ اليوم على توازن نفقاتك وسلوكك ومن المهم أن تعتني بخطواتك وحساباتك ولا تهمل ذلك.

حظك اليوم برج الحمل 178-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم من المهم أن تكون لبقا، وحاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي.

حظك اليوم برج الثور 17-8-2022 على الصعيد المهني

المريخ وعطارد داعمان ويمنحانك حماسا وإصرارا وذهنا حاضرا.. تبدو جذابا وساحرا ويستمع إليك الآخرون بشغف.

حظك اليوم برج الثور 17-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تلفت إليك الأنظار وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسدك، ومن المهم أن تنظم جهودك.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-8-2022 على الصعيد العاطفي

في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.

حظك اليوم برج السرطان 17-8-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمالك وتلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 17-8-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل العلاقات يمنحك جاذبية وطاقة عاطفية، وتتمتع بكل الحيوية والنشاط.

حظك اليوم برج الأسد 17-8-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام، حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 17-8-2022 على الصعيد العاطفي

معاكسة القمر قد تصيبك بالعصبية والغضب.. حاول أن تقاوم!

حظك اليوم برج العذراء 17-8-2022 على الصعيد المهني

المريخ وعطارد داعمان ويمنحانك يقظة وإصرارا على إنجاز أعمالك ويقدر الجميع عطاءك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 17-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الميزان 17-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تنظر للمستقبل بواقعية وتخطط جيدا وتلتمس أسبابا للنجاح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 17-8-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تدفعك الأفلاك للاقتراب ممن حولك بود وذكاء.

حظك اليوم برج العقرب 17-8-2022 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بأن تحمي نفسك من أي اعتداء على حقوقك، وعليك أن تصبر لبعد غد.

حظك اليوم برج العقرب 17-8-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج القوس 17-8-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل الإيجابي وقد ترفع اليوم درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم برج القوس 17-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تساعدك الحالة الفلكية اليوم على القيام بواجبك نحو الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الجدي 17-8-2022 على الصعيد المهني

تسعد اليوم بعطائك في نطاق العمل وقد تصلح علاقتك بالبعض.

حظك اليوم برج الجدي 17-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وتستطيع أن تغمر بها من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 17-8-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالابتعاد عن المغامرات وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 17-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم بشيء من العصبية ومن المهم ألا تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم برج الحوت 17-8-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم وتبرز مواهبك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 17-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر بمنزل العلاقات يمنحك لباقة وتبدو مميزا في نظر الأحباب والعائلة وتحسن التصرف.