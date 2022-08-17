حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 17-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج السرطان من الشخصيات التي تميل للوحدة، ولا يرغب كثيرًا في اللقاءات والتجمعات، فهو من الأشخاص الذين يفضلون التعامل بشكل صريح بعيدًا عن النفاق والمجاملات الاجتماعية بلا داعي، لذلك يبحثون دائمًا عن شخص يمكنه أن يفهمهم ويدرك حالته النفسية.

وفيما يلي، تنشر «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية والتي يبحث عنها القراء من واليد برج السرطان والمهتمين بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمالك وتلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، عطارد بمنزل العلاقات يمنحك جاذبية وطاقة عاطفية، وتتمتع بكل الحيوية والنشاط.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير هذا البرج: اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين: صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.