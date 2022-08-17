العثور على جثة سيدة في الرياح الناصري بمنشأة القناطر

عثر رجال المباحث بمركز شرطة منشأة القناطر التابع لمديرية أمن الجيزة، على جثة سيدة ملقاة في ترعة بالرياح الناصري، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بتفاصيل الحادث، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتفاصيلها.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة

وورد بلاغ إلى مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بالعثور على جثة سيدة بالرياح الناصري، التابع لدائرة المركز، فجرى إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بما حدث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

قوة تتوجه إلى مكان العثور على الجثة

وفور ورود البلاغ إلى مركز شرطة منشأة القناطر، توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم العثور بالفعل على جثة سيدة ترتدي كافة ملابسها، ولا توجد بها إصابات.

نقل جثة السيدة إلى المستشفى

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وبدأت تحريات المباحث بمركز شرطة منشأة القناطر من أجل التوصل إلى هويتها، ومحل إقامتها، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.