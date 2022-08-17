أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، دراجات القبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الكليات بجامعات مصر، بالنسبة لتنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2022 ومن بينها الحد االأدنى نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة كفر الشيخ 2022، بمجموع 374.5 ونسبة مئوية بلغت 91.34 % والأوراق المطلوبة للترشح بها والتنسيق الخاص بطب أسنان كفر الشيخ بواقع 377 درجة، بما يجعلها إحدى كليات القمة ممن يرغبون بالالتحاق ضمن صفوفها.

نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة كفر الشيخ 2022

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن نتيجة تنسيق كلية طب أسنان جامعة كفر الشيخ 2022، والتي أعلنت اليوم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعتبر خطوة مستقبلية للطلاب الجدد القادمين إلى جامعة كفر الشيخ، والتي توفر لهم الجامعة كافة مقومات العملية التعليمية كجامعة عصرية حديثة بها كافة المقومات العلمية الدراسية داخل كلية طب الأسنان.

إعلان النتيجة

ووفقاً لما صدر اليوم من إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن قبول الطلاب تنسيق كلية طب أسنان جامعة كفر الشيخ لعام 2022 للحد الأدنى، جاء بواقع 374.5 ونسبة مئوية بلغت 91.34%، وأن التنسيق الخاص بكلية طب أسنان كفر الشيخ بلغ 377 درجة ، بما يجعلها من الكليات المتميزة لرغبات الطلاب الناجحين من مرحلة الثانوية العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة كفر الشيخ حصلت على المركز الأول لعام 2008 كأفضل جامعة مصرية بجائزة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بين جامعات مصر.