نتيجة تنسيق كلية الألسن جامعة الأقصر ونظام الدراسة بها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق كلية الألسن جامعة الأقصر 2022 بمجموع 329 درجة، وذلك لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

نتيجة تنسيق كلية الألسن جامعة الأقصر 2022

وزادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية عن نتيجة تنسيق كلية الألسن جامعة الاقصر 2022، باعتبارها أحد كليات القمة التي يبحث عنها الطلاب بشكل مستمر، وتعرض «الوطن» من خلال خدماتها لقرائها نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 في جميع الكليات ومن بينها كلية الألسن.

أقسام كلية الألسن جامعة الأقصر

وفقا للموقع الرسمي لكلية الألسن جامعة الأقصر، يأتي نظام الدراسة بالكلية 4 سنوات دراسية بنظام الساعات المُعتمدة حيث تحتوي كلية الألسن على 8 أقسام وهي: «الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الروسية، الصينية، العربية».