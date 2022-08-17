الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. ونسب الرطوبة تتجاوز %95

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة في الارتفاعات الكبيرة على مستوى نسبة الرطوبة على مدار اليوم، إذ تتجاوز 95% على السواحل الشمالية والمناطق القريبة من البحر المتوسط و85% على القاهرة الكبرى، بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي الذي يحمل معه كتلا هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، ويكون فيها كميات كبيرة من بخار الماء.

الرطوبة تزيد من ارتفاع الحرارة

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، أن نسب الرطوبة عامل مهم جدا في إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لأنها تزود احساسنا بارتفاع درجات الحرارة من 2 درجة إلى 4 درجة على اختلاف نسب الرطوبة من منطقة لأخرى.

أجواء حارة رطبة

وتابعت: «مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار سنشعر بالطقس على أنه شديد الحرارة رطب على المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه الوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وهناك أجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط».

وبالنسبة لدرجات حرارة اليوم:

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 33 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 22

بورسعيد 31- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 34 - 26

الإسماعيلية 35 - 26

السويس 35 - 25

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

رأس سدر 36 - 29

نخل 34 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 35 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 33- 27

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 37 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 35 - 25

بني سويف 35 - 25

المنيا 36 - 24

أسيوط 37- 24

سوهاج 38 - 27

قنا 40 - 28

الأقصر 41 - 28

أسوان 42 - 29

إدفو 42 - 28

أبوسمبل 39- 28

الوادي الجديد 40 - 25

شلاتين 38 - 27

أبو رماد 38- 27

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27