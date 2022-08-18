حظك اليوم برج القوس الخميس 18-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس لديه شحصية رومانسية، ودائما ما تكون عاطفته متوهجة، ولديه الكثير من الحنان والرقة، كما أنه يعشق السفر والرحلات وركوب الدراجات، ما يدفعه إلى إجراء العديد من المغامرات، ويتصف أيضا مولود هذا البرج بالكرم الزائد، ويحب الإسراف كثيرا، ولا يبخل على نفسه أي شيئ على الإطلاق، ولكنه يسعى دائما إلى إسعاد نفسه، ويعشق تدليلها ولا يحب الحرمان على الإطلاق.

ويتميز مولود برج القوس أيضا بأنه لديه شخصية بريئة، ويحمل في داخله وفي أعماقه الكثير من الحب والحنان، ويتعامل وكأنه طفل، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تستطيع اليوم أن تتقدم بحب وتصلح علاقتك بمن تحب.

الحب عند برج القوس

يحرص مولود برج القوس على تقديم كل ما لديه من وقت وجهد لشريك حياته حتى يقوم بإسعاده، وعندما يصبح أب أو زوج يقوم بأداء كامل واجباته.