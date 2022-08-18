مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-8-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم في مصر، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر محركات «جوجل»، بسبب اختلاف مواعيد الصلاة من يوم لآخر، نظرا لحركة الشمس.

وفي هذا السياق، تنشر بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة على المستوى المحلي في عدد من المحافظات والمناطق المصرية، وفق ما نشره الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العامة المساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:51 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:56 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:53 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:04 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:42 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:40 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:04 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

موعد أذان الفجر الساعة 3:46 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:54 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:28 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:47 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:57 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:34 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:32 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:56 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر الساعة 3:58 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 11:52 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:20 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:37 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

موعد أذان الفجر الساعة 3:57 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:34 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:53 مساءً.