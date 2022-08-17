مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-8-2022 في محافظات مصر
كتب:
منى سعيد
03:39 ص | الأربعاء 17 أغسطس 2022
مواقيت الصلاة اليوم
تتغير مواقيت الصلاة يوميًا بفارق دقائق، بسبب تغير حركة الشمس نتيجة تعاقب الفصول، وتكشف الهيئة العامة للمساحة مواعيد الفروض في جمهورية مصر .
وفي التقرير التالي، تعرض بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة على المستوى المحلي في عدد من المحافظات والمناطق المصرية، وفق ما نشره الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العامة المساحة والتي جاءت كالتالي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر الساعة 3:50 صباحًا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:59 ظهرًا.
موعد أذان العصر الساعة 3:35 مساءً.
موعد أذان المغرب الساعة 6:34 مساءً.
موعد أذان العشاء الساعة 7:57 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر الساعة 3:52 صباحًا.
موعد أذان الظهر الساعة 12:05 ظهرًا.
موعد أذان العصر الساعة 3:42 مساءً.
موعد أذان المغرب الساعة 6:41 مساءً.
موعد أذان العشاء الساعة 8:05 مساءً.
مواقيت الصلاة اليوم في السويس
موعد أذان الفجر الساعة 3:45 صباحًا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:54 ظهرًا.
موعد أذان العصر الساعة 3:30 مساءً.
موعد أذان المغرب الساعة 6:29 مساءً.
موعد أذان العشاء الساعة 7:52 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية
موعد أذان الفجر الساعة 3:46 صباحًا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:57 ظهرًا.
موعد أذان العصر الساعة 3:34 مساء.
موعد أذان المغرب الساعة 6:33 مساءً.
موعد أذان العشاء الساعة 7:57 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر الساعة 3:57 صباحًا
موعد أذان الظهر الساعة 11:53 ظهرًا.
موعد أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.
موعد أذان المغرب الساعة 6:20 مساءً.
موعد أذان العشاء الساعة 7:38 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة المنيا
موعد أذان الفجر الساعة 3:57 صباحًا.
موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.
موعد أذان العصر الساعة 3:34 مساءً.
موعد أذان المغرب الساعة 6:34 مساءً.
موعد أذان العشاء الساعة 7:55 مساءً.