مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-8-2022 في محافظات مصر

تتغير مواقيت الصلاة يوميًا بفارق دقائق، بسبب تغير حركة الشمس نتيجة تعاقب الفصول، وتكشف الهيئة العامة للمساحة مواعيد الفروض في جمهورية مصر .

وفي التقرير التالي، تعرض بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة على المستوى المحلي في عدد من المحافظات والمناطق المصرية، وفق ما نشره الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العامة المساحة والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:50 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:34 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:52 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:05 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:42 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:41 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:05 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

موعد أذان الفجر الساعة 3:45 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:54 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:29 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:52 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:46 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:57 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:34 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر الساعة 3:57 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 11:53 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:20 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:38 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

موعد أذان الفجر الساعة 3:57 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:34 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:34 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:55 مساءً.