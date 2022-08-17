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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-8-2022 في محافظات مصر

كتب:

منى سعيد
03:39 ص | الأربعاء 17 أغسطس 2022
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

تتغير مواقيت الصلاة يوميًا بفارق دقائق، بسبب تغير حركة الشمس نتيجة تعاقب الفصول، وتكشف الهيئة العامة للمساحة مواعيد الفروض في جمهورية مصر .

وفي التقرير التالي، تعرض بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة على المستوى المحلي في عدد من المحافظات والمناطق المصرية، وفق ما نشره الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العامة المساحة والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:50 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:34 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:52 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:05 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:42 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:41 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:05 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

موعد أذان الفجر الساعة 3:45 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:54 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:29 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:52 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:46 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:57 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:34 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر الساعة 3:57 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 11:53 ظهرًا.   

موعد أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:20 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:38 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

موعد أذان الفجر الساعة 3:57 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:34 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:34 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:55 مساءً.

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بقلم منى سعيد