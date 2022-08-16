مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في محافظات مصر

يتابع البعض بشكل يومي مواقيت الصلاة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تتغير مواعيد الفروض الخمس ما بين دقيقة إلى 3 دقائق يوميًا بسبب تغير حركة الشمس وتعاقب الفصول السنوية.

وفي التقرير التالي، تعرض بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة على المستوى المحلي في عدد من المحافظات والمناطق المصرية، وفق ما نشره الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العامة المساحة والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:49 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:36 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:35 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:58 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:51 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:05 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:43 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:42 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:07 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

موعد أذان الفجر الساعة 3:44 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:54 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:30 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:30 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:53 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:45 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:35 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:34 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:58 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر الساعة 3:56 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 11:53 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:21 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:39 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

موعد أذان الفجر الساعة 3:56 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:35 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:56 مساءً.