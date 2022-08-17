نتيجة تنسيق كلية الهندسة بجامعة طنطا.. تضم 10 أقسام

كلية الهندسة بجامعة طنطا، واحدة من كليات القمة، وتم الإعلان عن نتيجة تنسيق كلية الهندسة بجامعة طنطا 2022 اليوم من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، لإعلان تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات والمعاهد.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة بجامعة طنطا 2022.. 358 الحد الأدنى

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر الصحفي الحد الأدنى من الدرجات لكل كلية من كليات القمة، والذين تم تقديم الطلاب لهم في مكاتب التنسيق على مستوى الجامعات المصرية، ومن بين تلك الكليات كلية صيدلة جامعة طنطا، وجاء الحد الأدنى من الدرجات 358 درجة.

كلية الهندسة بجامعة طنطا.. تاريخ وعنوان الكلية

يرجع تاريخ نشأة كلية الهندسة بجامعة طنطا، إلى عام 1984 بالقرار الجمهوري رقم 1142، وهي واحدة من كليات مجمع سبرباي، ضمن مجمعات كليات جامعة طنطا، ومدة الدراسة بالكلية 5 سنوات، تقع الكلية في سبرباى.

اقسام الكلية:

تمنح كلية الهندسة بجامعة طنطا، الطالب شهادة بكالوريوس، وتضم الكلية عددا من الأقسام الدراسية وهي:

- هندسة القوى والآلات الكهربية

- هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية

- هندسة الحاسبات والتحكم الآلي

-هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

- هندسة القوى الميكانيكية

- هندسة الأشغال العامة والفيزيقا والرياضيات الهندسية

- قسم الهندسة المعمارية

- قسم الهندسة المدنية

- قسم هندسة الإنشاءات

- قسم هندسة الري والهيدروليكا.

وتضم الكلية مجموعة من المدرجات بمبنى الورش ومبنى الفرقة الإعدادية والهندسة المدنية كما توجد قاعات دراسة وصالات ومعامل بالثلاث مبان وتقع الإدارات المختلفة بالكلية بمبنى الورش والمبنى الإداري.