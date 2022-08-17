تعرف على نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، في مؤتمر عقده الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، حيث جاءت نسبة التنسيق بواقع 354 درجة في هذه الكلية خلال المرحلة الأولى.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022

وتلقى نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022 اهتماما كبيرا من الطلاب في محافظة المنوفية على مدار الأيام الماضية باعتبارها أحد كليات القمة التي يبحث عنها الطلاب شعبة علمي رياضة، حيث تم الإعلان أنّ تنسيق الكليات 2022، جاء بحد أدنى 83.65% للهندسة.

وجاءت نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، أعلى من تنسيق كلية الهندسة العام الماضي التي جاءت بمجموع 340 درجة، بينما بلغت مجموع الدرجات في العام الحالي 354 درجة، ليكون الفارق 14 درجة كاملة بين العام الحالي والماضي، وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي في مؤتمر الإعلان عن المرحلة الأولي من التنسيق 2022.

مصروفات وأقسام كلية الهندسة جامعة المنوفية

وحسب الموقع الرسمي لكلية الهندسة تحتوي كلية الهندسة على عدد 6 أقسام داخل الكلية وهي: «قسم الهندسة الكهربية والحاسبات، قسم الهندسة الكهربية، القوى الميكانيكية، هندسة الإنتاج والتصميم، قسم الهندسة المدنية، قسم الهندسة المعمارية، قسم العلوم الأساسية»، حيث التخصص في الفرقة الثانية وتعطي الكلية درجة البكالوريوس.

بينما تقدر مصاريف كلية الهندسة جامعة المنوفية، نحو 12600 جنيه سنويًا وفقًا لمصروفات الأعوام الماضية، ويشترط لدخول الكلية أن يكون الطالب شعبة علمي رياضة وحاصل على الحد الأدنى للقبول في الكلية.