نتيجة تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية 2022.. الفارق 9 درجات

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، وكذلك الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية لعام 2022، لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي، بقسميها علوم ورياضة، وكذلك الشعبة الأدبية.

نتيجة تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية 2022

وجاءت نتيجة تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، بمجموع 327 درجة في المرحلة الأولى للشعبة العلمية والأدبية، وأتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً خلال الفترة الماضية منذ بداية شهر أغسطس الجاري.

تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية 2022.. الفرق 9 درجات

ويوجد فارق 9 درجات بين نتيجة تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022 الذي جاء بمجموع 327 درجة، وبين العام الماضي، الذي كان الحد الأدنى للقبول في الكلية بمجموع 336 درجة أي ما يعادل 81.9%، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي.

أقسام كلية الإعلام جامعة المنوفية

وفقاً للموقع الرسمي لكلية الإعلام جامعة المنوفية، تحتوي الكلية على 3 أقسام، وهي قسم الاتصال التسويقي المتكامل، وقسم الصحافة المطبوعة والإلكترونية، وقسم الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى وجود بعض المعامل والاستديوهات التي تساعد الطلاب على التدريب، وتأهليهم مثل استوديو الإذاعة والتليفزيون، ومعامل الجرافيك، ومعامل الصوتيات.

يًذكر أن كلية الإعلام جامعة المنوفية تم افتتاحها في عام 2020 وتم البدء في أول عام دراسي بها في عام 2021، وتشهد الكلية اهتماماً كبيراً من الطلاب، حيث خاضت أعداد كبيرة من الطلاب اختيارات القدرات، التي أقيمت خلال الفترة الأخيرة، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.