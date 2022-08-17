تنسيق كلية الألسن جامعة كفر الشيخ 2022.. قدم واختار بين 8 لغات

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، من بينها تنسيق كلية الألسن جامعة كفر الشيخ لعام 2022.

تنسيق كلية الألسن جامعة كفر الشيخ 2022

حسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تنسيق كلية الألسن جامعة كفر الشيخ 2022 للشعبة «الأدبية»، جاء بمجموع 351، بنسبة مئوية 85.60%.

وتحددت الأوراق المطلوبة للتقديم، على النحو التالي:

- شهادة الثانوية العامة وصورة منها.

- شهادة الميلاد وصورة منها.

- 6 صور شخصية.

- صورة من البطاقة الشخصية.

- صورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة.

- نموذج 2 جند للذكور.

- طباعة استمارة كشف طبي من موقع الجامعة.

أقسام كلية الألسن جامعة كفر الشيخ

أنشئت كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ أٌنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء (2693) لعام 2016، وبدأت الدراسة بالكلية في عام 2017، وكذلك تمت الموافقة على إنشاء مركز للغات والترجمة، وبدأت الدراسة به عام 2018م.

تضم الكلية أقسام:

- اللغة الإنجليزية.

- اللغة الألمانية.

- اللغة الأسبانية.

- اللغة الإيطالية.

- اللغة الفرنسية.

- اللغة الصينية.

- اللغة الكورية.

- اللغة اليابانية.