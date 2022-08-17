مدير مدرسة تكنولوجية: نظام التعليم يؤهل الطالب لسوق العمل مباشرة

«الثانوية العامة ليست الطريق الوحيد»، شعار رفعه الكثيرون من طلبة الإعدادية، خاصة مع دخول نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام 2018 بـ3 مدارس، إلى أن وصل عددها مؤخرًا إلى 38 مدرسة تغطي 15 محافظة، نظرًا لإقبال الطلبة على الدراسة بها.

شروط القبول والمؤهل الدراسي

وقال ضياء غنيم مدير مدرسة أي تك ITECH، في تصريحات لـ«الوطن» إن شروط القبول في المدرسة هي أن يحصل الطالب على مجموع 250 من 280 في الشهادة الإعدادية، وأن يجتاز اختبار القدرات في مواد (العربي واللغة الإنجليزية والرياضة، واختبار الذكاء)، بالإضافة إلى ضرورة اجتيازه للمقابلة الشخصية، موضحًا أن الدراسة بنظام 5 سنوات، ويحصل الطالب على مؤهل فوق المتوسط وهو الدبلوم الفني المتقدم.

مواد الدراسة

وأضاف أن التخصص الأساسي للدراسة هو تخصص البرمجة (IT)، بالإضافة إلى المواد الأخرى موزعة على الـ 5 أعوام الدراسية، وهي: (الرياضيات والعربي والدين والفيزياء والدراسات والاقتصاد)، بالإضافة إلى الورش التي تستهدف تنمية المهارات الشخصية للطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، موضحًا: «تقريبًا 50% من الشغل في المدرسة بيركز على تأهيل الطالب لبيئة العمل»، وهناك مواعيد صارمة للحضور والانصراف يُحاسب عليها الطلبة لتعليمهم الانضباط والالتزام، بخلاف نظام التعليم الفني القديم.

مجالات العمل

وتابع مدير مدرسة أي تك ITECH، أن الطالب بعد إتمام دراسته في المدرسة يمكنه الالتحاق بكلية الهندسة، وقسم الحاسب الآلي، أو الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات، موضحًا: «الهدف الأساسي إننا نأهل الطلبة للشغل مباشرة أكثر من تأهيلهم للالتحاق بالكليات»، مضيفًا أن خريج المدرسة يحصل على شهادة دولية معتمدة تمكنه من العمل داخل أو خارج مصر تحت مسمى «فني برمجة» متخصص في تطوير المواقع الإلكترونية، أو تطبيقات الموبايل، أو متخصص في أمن وسلامة المعلومات، وتقوم المدرسة بترشيح الطلبة المتفوقين للعمل في تخصصهم في الشركات الكبرى.