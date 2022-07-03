الأولى على الدبلوم الزراعي: عرفت بالنتيجة من «الوطن».. ووالدها: فخور بها

وسط حالة من الفرحة والسرور، استقبلت الطالبة هاجر عباس محمود خبر حصولها على المركز الأول في الدبلومات الفنية الزراعية بنظام الثلاث سنوات، مؤكدة أنها كانت تداوم على المذاكرة، وكانت تجتهد طوال العام للحصول على درجات مرتفعة وتحقيق ما كانت تتمناه هي وأسرتها.

هاجر: كنت أذاكر 4 ساعات يوميا

وأضافت «هاجر» الأولى علي الدبلومات الفنية الزراعية بنظام الثلاث سنوات، وابنة محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها علمت بالخبر من جريدة «الوطن»، ولم تكن تعلم قبلها بالنتيجة، ما مثّل مفاجأة كبيرة لها، مؤكدة أنها كانت تذاكر 4 ساعات يوميا .

من جانبه، قال عباس محمود والد «هاجر» لـ«الوطن»، أنه سعيد بحصول ابنته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلومات الفنية الزراعية، موضحا أن النجاح يدل على اجتهادها طوال العام وعدم تقصيرها في التعليم، رغم حزنها على التحاقها بالمدرسة الثانوية الزراعية في البداية.

وأشار إلى أنه كان يعمل خارج مصر، وفخور بابنته وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية .

اعتماد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية

واعتمد، قبل قليل، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، موجهًا الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسى واستكمال العملية التعليمية، وفقا لخطة الحضور والخطة الدراسية مع خفض تسرب الطلاب من التعليم الفنى المنتظم إلى الدراسة بنظام العمال.