أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، اليوم، عن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم لطلاب الشعبة، وذلك عقب الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، لكليات الشعب الثلاث من طلاب المرحلة، والتي جرى الكشف خلالها عن العديد من الموضوعات والحدود الدنيا وكذلك تفاصيل ومواعيد انطلاق المرحلة.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم

وفي إطار متابعة أعمال نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ترصد «الوطن»، الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم لطلاب الثانوية العامة 2022، والمتمثلة في كليات الطب البيطري وكليات الزراعة وكليات العلوم وكليات الحاسبات وكليات الذكاء الاصطناعي وكليات الاقتصاد والعلوم السياسية وكليات الآثار وكليات الإعلام وكليات التمريض وكليات الجامعات التكنولوجية وكليات الألسن، وباقي كليات القطاع الإنساني «الكليات النظرية».

تنسيق المرحلة الثانية 2022 يبدأ غدا

ويبدأ طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022، غداً تسجيل رغبات المرحلة وفقاً للحدود الدنيا التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتبدأ معامل التنسيق الإلكتروني غداً، في استقبال طلاب المرحلة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.