قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته أسفل كوبري في الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بعثور عدد من الأشخاص على جثة شخص أسفل كوبري، فأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وعثر على جثة شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

واستمع ضباط المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم مناظرة الجثة ونقلها إلى مشرحة زينهم، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

سرقة لاب توب وراء الواقعة

وتوصلت التحريات إلى أن متهمين وراء ارتكاب الجريمة لسرقة المجني عليه لاب توب منهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.