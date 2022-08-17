النيابة تستمع لأقوال المصابين في حريق محل أثاث بمدينة نصر

تستمع النيابة لأقوال المصابين في الحريق الذي نشب صباح اليوم في أحد المحلات بمدينة نصر، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى.

الحريق داخل محل لبيع الأثاث

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل أحد محلات بيع الأثاث في مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتم الدفع بسيارة إطفاء، و3 سيارات إسعاف تحسبا لوقوع مصابين.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وبالانتقال، تبين اشتعال النيران داخل المحل، ونجحت الحماية المدنية في إخماد النيران، وتم فرض كردون أمني في مكان الحريق لمحاصرته ومنع امتداده في العقارات والمحال التجارية المجاورة.

المصابون من العمال داخل المحل

وبعمل التحريات الأولية، تبين إصابة 5 أشخاص من العمال الذين يعملون داخل محل الأثاث الذي نشب داخله الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق.

تسريب غاز وراء نشوب الحريق

وكشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي للحريق، أن السبب الرئيسي في نشوب الحريق هو تسريب في ماسورة الغاز داخل المحل، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.