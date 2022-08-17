محمد عبد الرحمن يصل العرض الخاص لـ«الدعوة عامة».. أول ظهور بعد الأزمة الصحية

وصل الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ«توتة» إلى العرض الخاص لفيلمه الجديد «الدعوة عامة»، المقام حاليا داخل إحدى سينمات المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر.

الظهور الأول لمحمد عبد الرحمن

ويعتير هذا الظهور الأول للفنان محمد عبد الرحمن بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، أدت إلى خضوعه لعملية قلب مفتوحة في أحد المستشفيات بمنطقة القاهرة.

أحداث وتفاصيل فيلم الدعوة عامة

وتدور أحداث فيلم «الدعوة عامة» في إطار كوميدي، حيث تنقلب حياة شاب رأسًا على عقب بعد تشاجره مع والدته، وتدعي والدته عليه دعوة تصيبه هو وكل من معه.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، محمد عبد الرحمن «توتا»، وأسماء أبو اليزيد، دينا، وسوسن بدر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج وائل فرج.

مشاركة محمد عبد الرحمن في مسلسل «في بيتنا روبوت»

الجدير بالذكر أن محمد عبد الرحمن شارك في دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل «في بيتنا روبوت»، كضيف شرف، وتدور أحداثه حول شاب يُدعى يوسف، يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.

وشارك في بطولته شيماء سيف، عمرو وهبة، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، دلال عبد العزيز، شيرين، محمد أسامة، ناهد السباعي، هشام ماجد، طه دسوقي، حسين نصار، هنادي مهنا.