انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان فرد أمن المريوطية.. حاول منع سرقة سيارة

أمرت جهات التحقيق بنقل جثمان فرد أمن، قُتل على يد سائق داخل جراج بالمريوطية، لمشرحه زينهم، وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي لمعرفة سبب الوفاة وإعداد تقرير مفصل بحالته يوضح سبب الوفاة.

كما استدعت جهات التحقيق عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول كيفية وقوع الحادث، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيطه؛ تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث، وكلفت رجال المباحث بسرعة عمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وموافاتها بالمستجدات.

بداية البلاغ مقتل فرد أمن

كانت غرفة عمليات الجيزة، قد تلقت بلاغاً بمصرع فرد أمن، إثر خلاف داخل جراج هيئه النظافه والتجميل بالمريوطية بين المجني عليه وسائق خلال محاولة الأخير بسرقة إحدى السيارات المحجوزة داخل الجراج.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بصحتها موضحاً أنه حاول سرقة سيارته المحتجزة بجراج هيئه النظافة والتجميل بالمريوطية، جراء إلقائه مخلفات على الطريق أدت لاحتجاز السيارة، فحاول فرد الأمن منعه من الخروج، فقام بصدمه بالسياره ما تسبب في مصرعه على الفور.

وتحرر المحضر اللازم عن الوقعة وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بانتداب الطب الشرعي.

مصرع سائق في حادث سير بالجيزة

وفي سايق آخر، تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الكريمات في أطفيح، وبعمل التحريات الأولية تبين تصادم سيارتي نقل؛ ما أسفر عن تهشم كابينة القيادة الخاصة بالسيارة الخلفية ومصرع قائدها.

وجرى نقل جثمان السائق إلى ثلاجة المستشفى العام وأخطرت جهات التحقيق لتولى التحقيقات في الواقعة.