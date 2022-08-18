«المهن الموسيقية»: سنعلن عن اسم النقيب الجديد يوم 11 أكتوبر المقبل

كشف طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن موعد الإعلان عن نقيب المهن الموسيقية الجديد، بعد قبول استقالة المطرب هاني شاكر من المنصب، موضحا أن مجلس النقابة وافق على استقالة أمير الغناء العربي الفنان رغم محاولات إقناعه كافة بالتراجع عن القرار.

أحمد سعد ومحمد فؤاد من أروع وأجمل الأصوات في مصر

وأشار «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، على شاشة «ETC»، إلى أن موعد الإعلان عن نقيب المهن الموسيقية سيكون بتاريخ 11 أكتوبر المقبل.

ولفت المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إلى أن النقابة غرمت الفنانين أحمد سعد ومحمد فؤاد مبلغا قدره 20 ألف جنيه لكل منهما، بسبب استخدام الفلاشة خلال حفلاتهما الغنائية، رغم كونها من أروع وأجمل الأصوات في مصر، مؤكدا: «هذا دليل على أن القانون يطبق على الكبير قبل الصغير داخل النقابة، والنقابة دايما شاغلة الناس لأنها نقابة المبدعين، وستظل».

قرار بمنع الغناء من خلال الفلاشة

وأوضح المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن مجلس إدارة النقابة قد أصدر قرارًا بمنع الغناء من خلال الفلاشة «طريقة البلاي باك»، لكن قدم الفنان محمد فؤاد، حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، قدم فيه عددًا من أغانية الشهيرة والقديمة مثل «كامننا، وكداب، بين إيديك، وابن بلد، وسلام»، وغيرها، ورغم سعادة الجمهور وحاضري الحفلة به، إلا أنه كان يجب تطبيق قانون النقابة وتغريمة، وهو ما حدث.