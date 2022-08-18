مقتل 3 أشخاص وإصابة 27 بينهم أطفال في تفجير مسجد بكابول أثناء صلاة العشاء

شهدت العاصمة الأفغانية كابول انفجار ضخم هز أحد المساجد الكبرى، وسط تقارير عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ونقلت «بي بي سي» عن الشرطة الأفغانية، قولها إن الانفجار وقع أثناء صلاة العشاء، وبحسب منظمة الطوارئ غير الحكومية، تسبب ذلك في مقتل 3 أشخاص وإصابة عشرات آخرين، قرابة 27 شخصا، بينهم 5 أطفال.

وفاة إمام المسجد

وقال خالد زادران، المتحدث باسم شرطة طالبان في كابول، إن الانفجار وقع شمال غرب المدينة، وتسبب في وفاة إمام المسجد.

ولم يعرف أحد حتى الآن أسباب الانفجار الذي حدث بعد أسبوع من مقتل رجل دين بارز مؤيد لطالبان، في تفجير انتحاري بكابول، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

ونقلت وكالة رويترز، عن مسئول بحكومة طالبان، رفض الكشف عن هويته، قوله إن ما يصل إلى 35 شخصا ربما أصيبوا أو قتلوا، وإن الحصيلة قد ترتفع أكثر، في الانفجار الذي وصفه شهود عيان بأنه كان قويّاً حطم نوافذ المباني المجاورة.

وأشار المسؤول إلى أن الانفجار وقع في مسجد بمنطقة خير خانا في كابول، وأن فرق الاستخبارات كانت في موقع الانفجار، والتحقيقات جارية.