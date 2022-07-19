مصرع شاب صعقاً بالكهرباء أثناء عمل إصلاحات بمنزله في الشرقية

لقى شاب مصرعه صعقاً بالكهرباء، أثناء محاولته عمل بعض الإصلاحات الكهربائية داخل منزله في إحدى القرى التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم نقل جثته إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار أمني بمصرع شاب داخل منزله

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد بورود بلاغ إلى المركز بمصرع شخص يُدعى «محمد يوسف عطية حسن»، 47 سنة، مقيم بناحية «عزبة شاهين باشا»، التابعة لمركز الإبراهيمية، إثر إصابته بصاعقة كهربائية، أثناء قيامه بعمل إصلاحات للكهرباء بمنزله.

وتبين حدوث ماس كهربائي داخل المنزل، أثناء قيام صاحبه بإجراء بعض الإصلاحات في التوصيلات الكهربائية، مما تسبب في حدوث حريق وصدمة للمتوفي، الذي أصيب بحروق بالغة، وتفحمت جثته.

انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإبراهيمية المركزي، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، على أن يتم التصريح بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويه، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.