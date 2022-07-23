مصرع وإصابة 17 في حوادث طرق خلال 4 أيام في الشرقية

حصدت حوادث الطرق التي وقعت في 3 مراكز بمحافظة الشرقية خلال 72 ساعة أرواح 3 من الأهالي، فيما أصيب 14 آخرين بكدمات وكسور وسحجات، وخضع المصابين للعلاج في المستشفيات القريبة وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات .

مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم عدة سيارات

في مدينة العاشر من رمضان وقع حادث تصادم بين عدة سيارات أعلى الطريق الإقليمي المار أمام المدينة وتحديدا أمام الكارته ما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 4 أخرين. وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة و تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي ونقل الجثتين إلى مستشفى السلام والتحفظ عليهم بمشرحة المشتشفي وصرحت النيابة بالدفن.

مصرع عامل وإصابة 10

ولقي عاملا مصرعه فيما أصيب 10 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بمدينة الصالحية الجديدة. وتجمع عدد من الأهالي لمحاولة المشاركة في إسعاف النصابين ونقلهم إلى المستشفى حتى وصلت الجهات المختصة التي باشرت الواقعة. وتبين من التحقيقات انفلات عجلة القيادة من يد السائق ما أدى لانقلاب السيارة ولإصابة العمال الذين كانوا في طريقهم إلى عملهم وتم تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 3 في حادث تصادم

وأيضا وقع حادث تصادم على طريق الزقازيق_ بهنباي بين توك توك وتورسيكل، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة وتم تحرير المحضر اللازم.