نصائح لطلاب الثانوية العامة بعد انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق

بدأ طلاب الثانوية العامة 2022 الناجحين في الدور الأول، المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات 2022، وتوفدوا على معامل كلية الآداب جامعة عين شمس.

وحذّر سيد أبو الحاج مسؤول معمل الحاسب الآلى بكلية الآداب جامعة عين شمس، طلاب الثانوية العامة من بعض الأخطاء التي تحدث في أثناء تسجيل الرغبات، والتي قد تؤثر على تنسيق رغبات طالب الثانوية العامة بالسلب، وتكون بسبب كثرة القلق والخوف والتوتر، مشيرًا إلى أن العاملين بالمعمل يجلسون مع الطالب ويساعدونه في اختيار الكليات التي تناسب قدراته.

وقدّم نصائح لطلاب الثانوية العامة أثناء تسجيل الرغبات، وهي:

- على طالب الثانوية العامة عدم منح أي شخص رقمه السري حتى لا يتلاعب أحد في رغباته.

- على الطالب التأكد من رغباته وكذلك طريقة الإدخال.

- على الطالب أن يتبع جيدا التعليمات التي تتاح من خلال موقع التنسيق قبل البدء في تسجيل الرغبات.

- ضع كل الكليات الذي ترغب فيه بقائمة الرغبات قبل الكليات الأخرى التي تأتي في المركز الثاني من اهتماماتك.

- املأ قائمة الرغبات ولا تتركها ناقصة.

الإجراءات الاحترازية التي تتخذها معامل الحاسب الآلي بالكلية

وأكد مسؤول معمل الحاسب الآلي بالكلية، أنّ المعامل تعقم دائما باستمرار وننبه على الطالب عند دخول المعمل بارتداء الكمامة، وكذلك بتعقيم الأيدي، مشددًا على أنه لا يحدث هناك أي تكدس داخل معمل الحاسب الآلي؛ للحد من تفشى فيروس كورونا.