نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة دمنهور 2022.. تستقبل الطلاب لأول مرة

اعتمد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة دمنهور 2022، بمجموع 354 درجة، إذ يعد هذا العام، المرة الأولى التي تستقبل فيه الكلية الطلاب، حيث كانت تحت الإنشاء خلال الأعوام الماضية.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة دمنهور 2022

عاش أهالي محافظة البحيرة، حالة من الفرح عقب إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة دمنهور 2022، إذ تعد المرة التي يمكث طلاب كلية الهندسة في المحافظة، بدلا من التحاقهم بجامعة الإسكندرية، وغيرها من جامعات مصر.

تنسيق هندسة دمنهور أعلى من الإسكندرية

جاءت نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة دمنهور 2022 أعلى من تنسيق نظيرتها في جامعة الإسكندرية، بدرجة واحدة، إذ أعلن تنسيق هندسة الإسكندرية بـ353 درجة، علما بأن الحد الأدنى لتنسيق شعبة علمي رياضة للمرحلة الأولى، 341 درجة فأكثر، بنسبة مئوية بلغت 83.17% فأكثر

محتويات كلية الهندسة جامعة دمنهور

يذكر أن كلية الهندسة جامعة دمنهور، تم إنشائها على مدار الأعوام الماضية، حيث بلغت مساحتها 3600 م2، وتتكون من 9 طوابق، وتضم 7 ورش، و7 مدرجات و12 فصل رسم ومكاتب إدارية، كما تم إنشاء 35 معملا بالكلية، يشمل شتى التخصصات المطلوبة.

ويضم مبنى كلية الهندسة، أقسام 4 تخصصات، هي: الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المعمارية، الهندسة الميكانيكية، بالإضافة إلى قاعات لهيئة التدريس.

استعدادات جامعة دمنهور للتنسيق

تشهد جامعة دمنهور خلال الفترة الحالية استعدادات مكثفة، لاستقبال طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم، داخل معامل كلية الطب البيطري، وسط تواجد عددا من أعضاء هيئة التدريس.