رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 جميع المحافظات.. اعرف الخطوات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 جميع المحافظات، لافته إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة وعلى مستوى المديريات وبدءأت المحافظات في إعلان نتائجها بعد أن تم اعتمادها رسمياً من قبل المحافظين.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي

- الدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 جميع المحافظات.

- تظهر أمامك تفاصيل هي الإستعلام عن نتيجة شهادة التعليم الأساسي والمحافظات في القائمة هي المحافظات التى قامت بإعتماد وإعلان نتيجتها وجارى ظهور باقي المحافظات تباعاً.

- اختيار المحافظة.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «عرض النتيجة».

- تظهر النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 جميع المحافظات

مجموع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 جميع المحافظات 280 درجة، تشمل الدرجات التي حصل عليها الطالب في مواد الفصل الدراسي الأول، ويتم التنسيق للمرحلة التالية على أساسها، والتنسيق يختلف من محافظة لأخرى.

بدائل الثانوية أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 جميع المحافظات

- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام.

-مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة أى-تك للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة ال السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية