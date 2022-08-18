المتحدث باسم جامعة المنصورة الأهلية: نتوقع بداية قوية في العام الدراسي الجديد

قال الدكتور محمود أبو المجد، المتحدث الرسمي باسم جامعة المنصورة، إنّ العام الدراسي الجديد سيبدأ في الجامعات الأهلية بداية من 1 أكتوبر، ومنها جامعة المنصورة الأهلية، إذ من المقرر أن تكون بدايتها قوية جدا، وسيكون مستقبلها مبنيا على التخصصات البينية في العلوم المختلفة التي يحتاجها سوق العمل لسد الفجوة في السوق.

الذكاء الاصطناعي والبناء والتشييد والمجالات الطبية

وأوضح أبوالمجد، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يامصر» مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، والمذاع على القناة الأولى المصرية، أنّ التعليم العالي في مصر يحاول أن يتبلور ويقدم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل لضمان فرص حقيقية لأبنائنا الطلاب عند التخرج، متابعا: «لدينا تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي والبناء والتشييد والمجالات الطبية والهندسية والتكنولوجية والتسويق الإلكتروني».

استقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد

وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة المنصورة، أنّ الجامعات الأهلية تحاول تغطية احتياجات سوق العمل، كي يحصل الخريجين على فرصة عمل تلائم مهاراتهم واحتياجات السوق، مشيرًا إلى أنّ جامعة المنصورة الأهلية مجهزة تماما لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، وأنّ الجامعة قائمة على استيعاب المعايير التكنولوجية والفنية لتلائم احتياجات التعليم العالي وسوق العمل وتوفر المتطلبات الفنية وتلائم معايير الجامعات الذكية في العالم كله.