برامج وكليات جامعة المنصورة الأهلية: طب وفنون وعلوم وتسويق وآداب   

قال الدكتور محمود أبو المجد المتحدث الرسمي باسم جامعة المنصورة، إنّ جامعة المنصورة الأهلية لها مكان وكيان مستقل، وموقعها على الطريق الدولي الساحلي وتبعد عن المنصورة بنحو 40 دقيقة بالسيارة، حيث تخدم محافظات كفر الشيخ وبورسعيد والغربية والمنصورة .

موقع الجامعة المتميز والمواصلات السهلة

وأوضح «أبو المجد»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر» مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، والمذاع على القناة الأولى المصرية، أن موقع الجامعة المتميز والمواصلات السهلة والمناطق السكنية حولها، مهدت الطريق لها لتكون الخيار الأول للطالب، خاصة وأن اختيار مكان إنشاء الجامعة كان مناسبا: «نيسر على أبنائنا الطلاب ونساعد أولياء الأمور في الاطمئنان على أولادهم».

دراسة السوق واحتياجاته لتخريج طالب مؤهل

وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة المنصورة، أن التخصصات البينية التي ستدرسها الجامعات الأهلية ومنها جامعة المنصورة، جاءت بناء على دراسة السوق واحتياجاته لتخريج طالب مؤهل لسوق العمل الحالي والمستقبلي، لافتًا إلى أن هناك تخصصات تتنوع ما بين العلوم المختلفة، مثل الفنون الجميلة والهندسة والطب والكليات الأخرى مثل العلوم والأداب والتجارة، وبرنامج التسويق الإلكتروني، حيث يتعلم الطالب مهارات تكنولوجية للوصول إلى سوق العمل، ويجمع الطالب بين علم التسويق والعلوم التكنولوجية التي تدرس في الهندسة والحاسبات.

وأضاف الدكتور محمود أبو المجد، أنه تم إعلان المصروفات للكليات التي ستبدأ العام الدراسي الجديد في 1 أكتوبر مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة: «نعمل على المواءمة بين النظام الأهلي والحكومي، وأعلنا عن مجموعة من المنح المقدمة لأوائل الثانوية العامة بشرط استمرار تفوقهم العلمي وهي منحة كاملة، ومنح للطلاب الأوائل في السنوات الدراسية المقبلة ومجموعة من المنح المقدمة لأسر الشهداء وبعض ذوي الإعاقة وسيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن إجراءات المصروفات والسداد وكل التسهيلات لخدمة الطلاب».