أسعار سيارات جديدة أقل من 200 ألف جنيه.. اعرفها

شهدت السيارات الجديدة في الأسواق العالمية، حراكا لجميع الفئات، في ظل المتغيرات التي حدثت مؤخرا حول العالم، وخاصة تداعيات الحرب الروسية الأكورانية وما سبقها من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى العديد من الأسباب الأخرى، التي دفعت البعض إلى البحث عن الأسعار الأقل لمجاراة التغيرات.

وقال محمد علي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، إن الأسعار ارتفعت بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وانتشار فيروس كورنا وما تبعهما من أحداث اقتصادية عالمية أدت إلى التحريك.

سوق السيارات الجديدة

تابع عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ«الوطن»، أن أزمة الرقائق الإلكترونية، أجبرت أصحاب مصانع السيارات على تخفيض عملية الإنتاج، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والنقل.

وتستعرض «الوطن»، أسعار سيارات لا تزيد عن 200 ألف جنيه في التقرير التالي:

أسعار السيارات اليوم

سوزوكى ألتو 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال- 800 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلية: 126.000 جنيه

سوزوكى اسبريسو 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال/ فول أوبشن 1000 CC

السعر الرسمي المتداول: 146.900 جنيه

بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال/ Standard 1300 CC

السعر الرسمي المتداول: 166.900 جنيه

زوتى Z300 2020

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال- 1500 CC

السعر الرسمي المتداول: 167.990 جنيه

سوزوكى ألتو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال- 800 CC

السعر الرسمي المتداول: 169.900 جنيه

سوزوكى سويفت ديزاير 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال 1200 CC

السعر الرسمي المتداول: 171.900 جنيه

بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك/ Standard 1300 CC

السعر الرسمي المتداول: 188.900 جنيه

شانجى M50 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ توب لاين 1500 CC

السعر الرسمي المتداول: 189.000 جنيه

لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ صالون 1600 CC

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلي: 194.500 جنيه

رينو لوجان 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال/ 1600 CC

السعر الرسمي المتداول: 195.000 جنيه

سوزوكى اسبريسو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة في السوق: مانيوال/ فول أوبشن 1000 CC

السعر الرسمي المتداول: 199.900 جنيه