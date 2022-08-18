رئيس اتصالات النواب: مشروع قانون جديد لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مجلس النواب سيناقش في دور الانعقاد الثالث مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الجديد والمقدم من الحكومة.

تنظيم حركة الشراء والبيع عبر الإنترنت

وقال النائب أحمد بدوي في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مشروع القانون الجديد يستهدف تنظيم التجارة من خلال حركة البيع والشراء عبر الإنترنت، لاسيما في ظل رواج هذه التجارة بشكل كبير في مصر.

وأستطرد قائلا: «التجارة الإلكترونية تحولت إلى مصدر دخل للعديد من الأسر المصرية خلال فترة كورونا، ورغم أن التجربة شهدت نجاحا ملحوظا في البداية سواء من خلال سعر المنتج وجودته، إلا أن هذا المجال يواجه تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب رداءة بعض المنتجات أو تضليل العميل بمميزات غير موجودة في المنتج المطروح للبيع».

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أهمية إصدار قانون المعاملات الإلكترونية لمواجهة النصب الإلكتروني، خاصة مع زيادة الشكاوى من المواطنين بسبب الغش التجاري لبعض المنتجات التي يتم بيعها عبر مواقع التسوق الإلكتروني، وعلى رأسها أدوية التخسيس، التي أودت بعضها بحياة بعض المرضى.

مشروع قانون المعاملات الإلكترونية

وأوضح النائب أحمد بدوي أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية سيتضمن علاج كثير من الإشكاليات الخاصة بالتجارة عبر السوشيال ميديا: «هذه التجارة تحتاج إلى ضوابط، خاصة وأن العاملين فيها يجنون ملايين الجنيهات ولا يخضعون للضرائب، الأمر الذي يتطلب تنظيم هذا الأمر بشكل سريع».

وأستطرد: «القانون الجديد سيتضمن تعريفا دقيقا ومفصلا للمعاملات الإلكترونية، وضوابط التسويق الإلكتروني، والعقوبات التي تنتظر المخالفين للعمل بأحكام هذا القانون».

مشروع مصر الرقمية

وشدد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أن هذا القانون ينضم لمجموعة التشريعات الإلكترونية التي تحرص الدولة على إصدارها لتتواكب مع الطفرة الرقمية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة: «بدأنا مشوار مصر الرقمية وكل جهود الدولة تعمل لصالح نجاح هذا المشروع الهام والذي سينقل مصر إلى مقاعد الدول الكبري في مجال التكنولوجيا».