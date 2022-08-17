الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة المنيا

تعد جامعة المنيا من أكبر الجامعات في صعيد مصر، وتضم 20 كلية ومعهد عال للتمريض، وبعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات والمعاهد 2022 بالنسبة للشعبة العلمية خرجت 4 كليات من تنسيق المرحلة الثانية هي: الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، والهندسة، لتتبق 16 كلية ومعهد عال متاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة المنيا.

16 كلية متاحة لـ تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة المنيا

وتشمل الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي في جامعة المنيا: الطب البيطري، التربية، الزراعة، العلوم، دار العلوم، الفنون الجميلة، السياحة والفنادق، التربية الرياضية بنين وبنات، الألسن، التمريض، التربية النوعية، الحاسبات والمعلومات، التربية للطفولة المبكرة «رياض الأطفال»، التربية الفنية، الحقوق، الآداب، بالإضافة إلي المعهد العالي للتمريض.

كليات تقبل أعدادا كبيرة بتنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة المنيا

ورغم أن الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة المنيا محدودة، إلا أن جامعة المنيا تقبل أكثر من 20 ألف طالب كل عام، وتضم كليات الآداب، ودار العلوم، والتربية، أكبر أعداد من الطلاب مقارنة بباقي الكليات، خاصة الآداب التي تضم 14 قسما، فيما يبلغ يتجاوز أجمالي طلاب جامعة المنيا في جميع صفوف الكليات المختلفة نحو 70 ألف طالب وطالبة.