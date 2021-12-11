قرض بـ 3 ملايين جنيه لمصاريف التعليم الجامعي.. تعرف على التفاصيل

أصبح التعليم الجامعي ضرورة والحصول على الشهادة الجامعية شرطا أساسيا للعمل بأي وظيفة مهما كانت بسيطة، وفي ظل اتساع دائرة الجامعات الخاصة والأهلية في مرحلة التعليم الجامعي، تتطلب هذه الجامعات بجانب التفوق العلمي والدراسي والحصول على درجات علمية معينة واجتياز الاختبارات الخاصة بها، مصروفات باهظة ومرتفعة في بعض الأحيان، رغم اهتمام الكثير منها بتقديم منح للطلاب المتفوقين وكذلك تقديم دعم مادي لشريحة غير قليلة.

ولصعوبة توفير فرص عمل للطلاب الجامعيين بمرتبات مجزية، تهتم البنوك المحلية في إطار دورها المجتمعي بتقديم منتجات مصرفية تلائم تلك الشريحة العمرية الهامة والواعدة والتي يوكل إليها بناء المستقبل.

ويقدم البنك الأهلي المصري، في إطار حملته الترويجية، مبادرة في صورة قرض شخصي لأبنائنا من الطلاب الجامعيين، بقيمة 3 ملايين جنيه، لتمكينهم من دراسة التخصصات التي يرغبون بها والالتحاق بالجامعات المختلفة، بدون أن تكون المصروفات عائقاً أمامهم للوصول إلى أهدافهم.

مميزات القرض الشخصي لطلاب الجامعات من البنك الأهلي

-قيمة التمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه.

-فترة سداد تصل إلى 12 سنة.

-تأمين على الحياة والعجز الكلي مجاناً.

-إمكانية فتح حساب جاري مجاناً.

-لا يشترط وجود ضامن.

-بدون مصروفات إدارية.

تعرف على شروط الحصول على «قرض الجامعات»

-الحصول على القرض الشخصي يتم عن طريق الآباء وأولياء الأمور، بضمان تحويل المرتب/ القسط.

-لابد أن يتبع عمل الأب/ الأم أحد الجهات التالية:

1. العاملون بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام، وكذلك..

2. العاملون بشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، ضمن الهيئة العامة للبترول:

-قيمة التمويل: تصل إلى 2,5 مليون جنيه مصري، بضمان تحويل المرتب.

-الحد الأقصى للقرض: 3 ملايين جنيه، بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

3. العاملون بالشركات متعددة الجنسيات والقابضة والمساهمة الخاصة بشرط أن تكون مدرجة بالبنك:

-قيمة القرض: تصل إلى 2 مليون جنيه مصري، بضمان تحويل المرتب.

-الحد الأقصى للتمويل: 3 ملايين جنيه، بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

المستندات المطلوبة

1.صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2.خطاب معتمد من جهة العمل بمفردات مرتب.

3. ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة بنهاية مدة التمويل.