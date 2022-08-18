شروط تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحويل لتقليل الاغتراب، لطلاب الكليات للعام الدراسي 2022 - 2023، يبدأ بعد مرور 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، إذ بدأ تنسيق المرحلة الثانية اليوم 18 أغسطس ويستمر لمدة 5 أيام.

شروط تقليل الاغتراب لطلاب 2022

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي، تنقسم عملية التحويل لتقليل الاغتراب إلى نوعين، وهي تحويل إلى كلية غير مناظرة ومناظرة.

أولا: في النوع التحويل إلى كلية غير مناظرة، يُتاح للطالب بعد ترشيحه في عملية التنسيق إلى كلية معينة خارج أو داخل منطقته الجغرافية «أ» بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية نفسها «أ».

شروط تقليل الاغتراب

-ضرورة حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها سواء كانت بنظام «انتظام أو انتساب موجه».

- استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في امتحان القدرات إن وجد.

النوع الثاني في تقليل الاغتراب التحويل إلى كلية مناظرة، يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج نطاق منطقته الجغرافية «أ» التقدم للتحويل لتقليل الاغتراب إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

مثال: طالب من محافظة الغربية، ترشح لكلية العلوم جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية العلوم جامعة طنطا حيث تقع الجامعة في نطاقه السكني.

وقالت وزارة التعليم العالي، إن باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية، يفتح معًا بعد يومين من إعلان نتيجة المرحلة الثانية 2022، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للقدرة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية «أ»، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة حسب القواعد نفسها.