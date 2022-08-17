رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022.. تفعيل خدمات البطاقات

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022، يشترط للحصول على الخدمات التموينية التي توفرها وزارة التموين على البوابة أن يسجل صاحب البطاقة التموينية بتسجيل حساب على البوابة برقم المحمول وبالبريد الإلكتروني للمواطن من أجل إتمام عملية إنشاء الحساب، للاستفادة من خدمات البطاقات التموينية المفعلة على البوابة الرقمية.

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

وأعاد رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 مجموعة من خدمات بطاقة التموين بعد إجراء صيانة على الخادم الرئيسي للبوابة لتسهيل تنفيذ طلبات المواطنين حول الخدمات الإلكترونية، وتشمل الخدمات التموينية المفعلة على البوابة 6 خدمات تموينية يستطيع حاملو البطاقات الاستفادة منها.

فيما لا تزال هناك 4 خدمات تموينية متوقفة لأصحاب البطاقات، بقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية لحين انتهاء الوزارة من آليات ضبط منظومة الدعم التمويني وتنقيتها من الأفراد غير المستحقين للدعم التمويني، فيما تشمل خدمات التموين المتاحة والمتوقفة كالتالي:

1- تفعيل بطاقة التموين «خدمة متاحة».

2- نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى «خدمة متاحة».

3- الاستعلام عن بطاقة التموين «خدمة متاحة».

4- ضم أفراد الأسرة «خدمة متاحة».

5- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين «خدمة متاحة».

6- الفصل الإجتماعي «خدمة متاحة».

7- إضافة المواليد «خدمة متوقفة».

8- إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين «خدمة متوقفة».

9- إضافة التموين لمستحقي الخبز فقط «خدمة متوقفة».

10- إصدار بطاقة تموين جديدة «خدمة متوقفة».

إنشاء حساب على مصر الرقمية

ويستطيع المواطن الدخول على الرابط الرسمي للبوابة من هنــا ثم البدء في تسجيل حساب على البوابة، حتى يتاح له الدخول على خدمات التموين وبدء طلب الخدمة الخاصة ببطاقته التموينية، وتؤكد بوابة مصر الرقمية أن جميع البيانات الشخصية التي يدونها المواطن على رابط البوابة هي خدمات مؤمنة بالكامل ولا يستطيع أي أحد الإطلاع عليها.