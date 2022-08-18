النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في بني سويف لـ225 درجة

وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام من 230 إلى 225 درجة، في إطار الحرص على تخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع محافظ بني سويف

واستقبل محافظ بني سويف اليوم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عبد التواب، لاعتماد المذكرة التي تقدم بها، بشأن تخفيض الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2022 /2023، إضافة إلى الموافقة على تخفيض تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني لنفس العام.

كثافة الفصول بالمدارس

من جانبه أوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 2021 /2022 بلغ عدد الناجحين في الدور الأول 56745 طالبا، في حين يبلغ عدد الفصول المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي العام على مستوى المديرية 330 فصلاً، وبعد النزول بالحد الأدني للقبول بمقدار 5 درجات مع قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع يقل 40 درجة عن مجموع القبول بتنسيق الثانوي العام.

النزول بتنسيق مدارس التعليم الفني

كما وافق المحافظ على النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2022 /2023، بأنواعه المختلفة (صناعي، وتجاري، وفندق، وزراعي)، بدرجات متفاوتة، نظراً لعدم وصول مدارس التعليم الفني للمستهدف من قبول الطلاب بالصف الأول لهذا العام.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه بعد دراسة الأماكن المتاحة بالمدارس، وفي ظل تطبيق منهجية الجدارات ببعض المدارس الفنية، فقد تمت الموافقة على التحاق الطلاب الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للقبول ببعض المدارس بعد خفض مجموع القبول خلال المرحلة الثانية من التنسيق، على أن يتم قبول هؤلاء الطلاب بهذه المدارس بالتقدم على نظام الخدمات كفصول مسائية، طبقاً للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020.