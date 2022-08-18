تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة انهيار سور مبنى قديم على طفل ببنها

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز بنها لمكان انهيار جزئي بدار مناسبات قديمة «مضيف» بمنطقة كفر الجزار، التابعة لمدينة بنها في محافظة القليوبية، والذي أسفر عن وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين من المارة بالشارع.

وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية وقوع الإصابات للمواطنين، وكذلك الطفل ضحية الحادث، والذين تصادف وجودهم بمكان الانهيار.

تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

وكشفت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة بنها عن وجود عقار آيل للسقوط بجوار السور المنهار بقرية كفر الجزار ببنها، وصادر له قرار إزالة منذ 20 سنة، ولم يتم التنفيذ، مما يدق جرس الإنذار بتعرض حياة المواطنيين للخطر.

كما كشفت اللجنة عن وجود 5 منازل أخرى في شارع «البحايرة» المجاور للسور المنهار آيلة للسقوط، وتهدد حياة المواطنيين.

وأوصت اللجنة المشكلة بقرار من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المهندس علي عبد الستار رئيس المدينة، بفحص كل العقارات الآيلة للسقوط بالقرية، والتي تهدد سلامه الأهالي منعا لتكرار ما حدث.

معاينة موقع انهيار أرض مضيفة بنها

وكشفت المعاينة المبدئية، أن الواقعة عبارة عن انهيار سور لقطعة أرض على ارتفاع 3 أمتار، وطول 5 أمتار، بشارع البحيرة بجوار مسجد التقوى، وهي قطعة أرض فضاء يسميها المواطنون المضيفة «دار المناسبات»، ونتج عن ذلك إصابة شخصين ووفاة طفل تصادف مرورهم بالشارع، وهم «أحمد ت ص»، 12 سنة، مصاب بجرح بالرأس وتوفى أثناء إسعافه، و«أحمد س ع»، 19 سنة، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«مني ح ا»، 40 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى.

حصيلة ضحايا انهيار مضيفة بنها

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار جدار دار مناسبات مكونة من دور واحد غير مسقوف ومهجورة، وأسفر عن إصابة شخصين ومصرع ثالث.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار جدار دار مناسبات مكونة من دور واحد غير مسقوف ومهجورة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي، ومصرع «أحمد ت ص»، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وعلى الفور انتقل المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها لمكان الحادث، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة للبحث عن ثمة مصابين أخرين، موضحا أن المكان مهجور منذ سنوات