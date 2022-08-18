أقسام كلية التربية في مصر 2022.. اعرف التخصصات والحد الأدنى للتنسيق

كشف الدكتور خالد عمران، عميد كلية التربية جامعة سوهاج، تفاصيل أقسام كلية التربية في مصر 2022 موضحاً أنها تتميز بالتنوع ما بين الشعب الأدبية والشعب العلمية وتم تطوير الأقسام الموجودة بها لتشمل 18 شعبة أو برنامجا أو تخصصاً.

تعرف على أقسام كلية التربية في مصر 2022

وأضاف «عمران» لـ «الوطن»، أن أقسام كلية التربية في مصر 2022 تضم شعب اللغات ومنها اللغة العربية والدراسات الإسلامية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وأقسام الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم البيولوجية والجيولوجية، والأقسام الأدبية تشمل الجغرافيا والتاريخ والفلسفة والاجتماع والتاريخ، وبرنامج إعداد معلم العلوم التجارية وشعبة الطفولة وإعداد معلم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور خالد عمران، أن الكلية تقدم لطلاب الدراسات العليا العديد من الدبلومات مثل الدبلومة العامة نظام العام الواحد أو الإثنين أو ما يسمى بالدبلومة التربوية وأيضاً الدبلومات المهنية التي تزيد عن 10 تخصصات مختلفة والدبلومة الخاصة في التربية ويتبعها الماجستير والدكتوراه.

دور كلية التربية

وأوضح أن دور كلية التربية إعداد معلم للتعليم في مرحلة التعليم قبل الجامعي سواء لمرحلة التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو رياض الأطفال مرحلة الطفولة لافتاً إلى أن الكلية تهتم بمعايير الجودة في إعداد المعلم.

تنسيق كلية التربية في مصر 2022

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية تنسيق كلية التربية 2022 للشعبة الأدبية بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الإلكتروني:

- كلية التربية جامعة الإسكندرية 312 درجة.

- كلية التربية جامعة الزقازيق 312 درجة.

- كلية التربية جامعة بورسعيد 311 درجة.

- كلية التربية جامعة عين شمس 310 درجة.

- كلية التربية جامعة المنصورة 308 درجة.

- كلية التربية جامعة طنطا 307 درجة.

- كلية التربية جامعة بنها 303 درجة.

- كلية التربية جامعة دمنهور 298 درجة.

- كلية التربية جامعة مطروح 296 درجة.

- كلية التربية جامعة حلوان 293 درجة.

- كلية التربية جامعة المنيا 292 درجة.

- كلية التربية جامعة الفيوم 287 درجة.

- كلية التربية جامعة كفر الشيخ 285 درجة.

- كلية التربية جامعة جنوب الوادي 282 درجة.

- كلية التربية جامعة السويس 282 درجة.

- كلية التربية جامعة سةعاح 280 درجة.

- كلية التربية جامعة أسيوط 279 درجة.

- كلية التربية جامعة بني سويف 274 درجة.

- كلية التربية جامعة دمياط 273 درجة.