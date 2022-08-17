تنسيق كلية التربية جامعة كفر الشيخ 2022.. تعرف على أقسام الدراسة

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، والتي من بينها تنسيق كلية التربية «تعليم ابتدائي»، و«طفولة» بجامعة كفر الشيخ لعام 2022.

تنسيق كلية التربية بجامعة كفر الشيخ لعام 2022

وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن كلية التربية بجامعة كفر الشيخ للشعبة «الأدبية»، بمجموع 285 درجة، وبنسبة مئوية 69.51%، لـ«تربية عام»، ومجموع 268 درجة، وبنسبة مئوية 65.36%، لـ«تعليم ابتدائي»، ومجموع 267 درجة، وبنسبة 65.12%، لـ«طفولة».

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم: شهادة الثانوية العامة وصورة منها، وشهادة الميلاد وصورة منها، و6 صور شخصية، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة من بطاقة الترشيح، والمصروفات الجامعية المقررة، ونموذج 2 جند للذكور، وطباعة استمارة كشف طبي من موقع الجامعة.

تاريخ وأقسام كلية التربية بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أن كلية التربية بجامعة كفر الشيخ أُنشئت في عام 1978 بالجهود الذاتية، وكانت تابعة لجامعة طنطا، وكان عدد الطلاب بها في البداية 254 طالباً وطالبة، موزعين على 3 تخصصات هي «اللغة العربية، والتاريخ الطبيعي، والكيمياء والطبيعة»، ثم تضاعف هذا العدد في العام الجامعي 1979، وأُضيفت شعبة «الرياضيات» في ذلك العام.

استقلت الكلية مع استقلال جامعة كفر الشيخ في عام 2006، وأصبحت تابعة لها، وتم إضافة شعب أخرى، حتى وصل عدد شعب التخصصات في الكلية إلى 19 شعبة، موزعين على 6 أقسام كالآتي:

- قسم أصول التربية.

- قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية.

- قسم علم النفس التربوي.

- قسم الصحة النفسية.

- قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا المعلومات.

- قسم رياض الأطفال.