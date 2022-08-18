تحرير 10620 عقداً لتقنين أوضاع مخالفات على أملاك الدولة بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، اليوم الخميس، آخر المستجدات فيما يتعلق بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث شدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين، والدخول تحت مظلة الدولة، والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها

وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة، مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

لجان الفحص تواصل عملها للانتهاء من الطلبات

وفي إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، استعرض العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، الموقف الحالي لمنظومة التقنين، حيث تم تحرير 19620 عقداً لتقنين مخالفات على أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها، وعددها 1693 عقداً، بينما يبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لتوفيق أوضاعهم، والتي مازالت منظورة أمام اللجان المختصة، 17 ألف و514 طلباً، منها 14 ألف و398 طلباً صالحاً للتقنين، وعدد 3116 طلباً غير صالح للتقنين، حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

وأشار مدير إدارة أملاك الدولة إلى أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات، وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن، ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة، وتحصيل مستحقاتها، وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للكتاب الدوري 241 لسنة 2020، لردع المخالفين، واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.