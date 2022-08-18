إقبال كثيف على معامل «آداب عين شمس» في أول أيام المرحلة الثانية للتنسيق

شهدت معامل تنسيق كلية الآداب بجامعة عين شمس اليوم الخميس، إقبالًا كثيفًا من قبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للالتحاق بالجامعات، واستفاد من هذه الحدكة 455 طالبًا.

مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة

وأكدت الدكتورة حنان كامل، القائم بأعمال عميد الكلية بأن معامل كلية الآداب تعد من أكثر المعامل التي تشهد اقبالاً كبيراً ضمن 14 معملًا على مستوى الجامعة، مضيفة أن إدارة الكلية استعدت لاستقبال الطلاب ووفرت لهم كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا منها على سلامتهم، كما نظمت الكلية الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوي الهمم حرصًا على راحتهم وراحة أولياء الأمور، بتخصيص معامل مركز الإبصار الإلكتروني لمساعدتهم في التسجيل على موقع التنسيق، بالإضافة إلى توفير الموظفين المدربين على التعامل معهم.

وقالت «كامل» في بيان لها، إن الكلية أتاحت 3 معامل مجهزة بحوالي 90 جهازًا لخدمة الطلاب، بالإضافة إلى تخصيص معمل مركز الإبصار الذي يوفر 60 جهاز كمبيوتر مزود بالإنترنت والطابعات لخدمة ذوي الهمم، وأيضًا وفرت طاقم من الفنيين والمتخصصين لإرشاد الطلاب.

إرشادات لتسهيل ملء الرغبات

كما أشارت إلى وضع بعض التعليمات والارشادات من «بنرات» وتعليمات توزع على الطلاب تسهيلًًا في عملية ملء الرغبات وتوفيرًا للوقت والجهد، كما أنه يوجد عدد كافٍ من الموظفين المدربين لتلبية احتياجات الطلاب أثناء كتابة الرغبات، مؤكدة أن جميع الخدمات المقدمة للطلاب مجانية.

وذكرت القائم بأعمال عميد الكلية أن هناك اهتمامًا من قبل الدولة للنهوض بالعملية التعليمية، من خلال الجامعات الجديدة التي تقوم بتدشينها لخدمة الطلاب مما يسهم بشكل كبير في مواكبة التعليم العالمي.