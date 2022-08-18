الأرصاد تحذر من موجة حارة خلال الأيام المقبلة: الرطوبة تصل إلى 90%

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، مصحوبا بارتفاع في نسب الرطوبة أيضا، تأثرا بمنخفض الهند الموسمي، الذي يتسبب في تحريك كتل هوائية من البحر المتوسط.

وأضافت منار غانم، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأجواء شديدة الحرارة ستستمر على مدار الأسبوع المقبل حتى نهايته، مع ارتفاع الرطوبة على جميع المناطق فيما عدا السواحل الشمالية، حيث تتجاوز نسبة الرطوبة 85% على القاهرة، وأكثر من 90% على مناطق أخرى.

تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بداية من غدٍ الجمعة بقيم درجتين، وفق تصريحات عضو المركز الإعلامي بالأرصاد.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 19 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.